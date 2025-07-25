«Среди обломков»: российский боец в блиндаже обхитрил военных ВСУ Российский боец Хомяков укрылся от дрона и украинских военных в блиндаже ВСУ

Российский военнослужащий Олег Хомяков спрятался от украинского дрона и группы противника в блиндаже ВСУ, оказавшись под завалом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что после этого боец выбрался и уничтожил группу украинских военных.

Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника, — добавили в МО РФ.

В ведомстве указали, что благодаря смелости Хомякова опорный пункт ВСУ был захвачен. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.

Ранее российский разведчик рассказал, как спас сослуживцев от атаки украинского дрона-камикадзе. Мужчина использовал обычное охотничье ружье и поразил воздушную цель, когда в Донбассе шли бои. Так он предотвратил гибель товарищей.

До этого российский военнослужащий сбил FPV-дрон прикладом автомата в районе Зеленого Поля и спас группу сослуживцев. Беспилотник удалось сбить бойцу из 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток».