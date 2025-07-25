Сколько стоит доехать из Москвы и Петербурга до Екатеринбурга по M-12

В середине июля президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок автотрассы М-12 «Восток» между населенными пунктами Дюртюли (Башкирия) и Ачит (Свердловская область). Благодаря новой дороге время в пути в Екатеринбург из Москвы значительно сократилось. Сколько стоит поездка на машине в административный центр Свердловской области по М-12, какие есть альтернативные маршруты — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой трасса М-12

Новая платная трасса М-12, известная как «Восток», является одной из ключевых автодорог России, связывающих столицу с крупнейшими промышленными центрами Урала и Сибири. Маршрут проходит через несколько регионов, включая Московскую и Нижегородскую области, Чувашию, Удмуртию, Башкирию и Свердловскую область.

О том, что России нужна современная магистраль, которая свяжет Урал с центром, было понятно еще несколько десятилетий назад. Старая дорога М-7 постоянно работала с перегрузкой, и на ней образовывались огромные пробки. Создание новой трассы началось летом 2020 года. В конце 2023-го было запущено движение между Москвой и Казанью.

«Дорога — это более 800 километров — займет примерно шесть с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем прежде», — заявил Путин на церемонии открытия магистрали.

В 2023 году стало ясно, что Казанью дело не ограничится и новая трасса М-12 «Восток» пойдет дальше. Ближайшая цель — довести ее до Екатеринбурга, затем до Тюмени. В будущем дороги M-12 «Восток» и М-11 «Нева» (Москва — Петербург) создадут скоростной транспортный коридор из Владивостока до Москвы и города на Неве. Общая длина автобана составит рекордные по мировым меркам 12 тысяч километров.

Мост через Оку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что дал водителям новый участок М-12

Еще недавно поездка на легковом автомобиле из Москвы до Екатеринбурга занимала около суток. После открытия части М-12 «Восток» от Москвы до Казани жизнь водителей стала чуть лучше. До столицы Татарстана можно было с комфортом добраться за 7–9 часов, однако дальше современная дорога заканчивалась и нужно было съезжать на старые бесплатные магистрали. При этом они шли не напрямую из Казани до Екатеринбурга, а делали большие крюки. Многие водители ездили, например, через Пермь.

Новый участок М-12 «Восток» от Дюртюли до Ачита не соединит напрямую Казань и Екатеринбург. Это лишь часть, но очень важная, будущего полноценного автобана между двумя городами.

Расстояние от Казани до Екатеринбурга составляет более 800 километров. Длина нового участка — 275 км, однако он позволяет сильно сократить время в пути. В итоге сейчас из Москвы до Екатеринбурга можно доехать за 16–17 часов. Примерно столько же времени нужно, чтобы добраться из столицы до Черного моря.

На новом участке от Дюртюли до Ачита есть четыре полосы (по две в каждую сторону), нет светофоров и перекрестков, зато установлены освещение и разделительные барьеры. Взимание платы за проезд организовано по схеме «Свободный поток». Это означает, что на дороге Дюртюли — Ачит, как и на остальных участках М-12 «Восток», нет шлагбаумов и пунктов оплаты. Видеокамеры сами считывают регистрационные знаки машин, после чего водителям выставляют счет за проезд.

Его нужно оплатить на сайте «Автодора» или на «Госуслугах» в течение пяти дней. Если не внести деньги за проезд, то придет штраф в размере 1500 рублей для легкового автомобиля и 5000 — для грузовика. Но наказание можно аннулировать — следует заплатить за проезд по дороге в течение 20 дней с момента получения квитанции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит поездка на машине из Москвы до Екатеринбурга по М-12

Стоимость проезда по платной дороге на легковом автомобиле из Москвы до Казани в одну сторону составляет 5399 рублей. В отличие от других магистралей, цена не зависит от дня недели. Если ехать из Москвы до Черного моря по М-4 «Дон», то проезд в понедельник — четверг будет дешевле, чем пятницу, субботу или воскресенье.

Участок от Дюртюли до Ачита стоит 1713 рублей. То есть при поездке из Москвы до Екатеринбурга по М-12 «Восток» общие затраты на платные дороги составят 7112 рублей. Обратно — столько же.

Вторая статья расходов — топливо. Расстояние от столицы до Екатеринбурга составляет около 1,6 тысячи километров. При поездке туда-обратно двигатель современного кроссовера потратит около 320 литров 95-го бензина. По данным Росстата, литр стоит 62,69 руб., поэтому общие затраты составят 20 060 рублей.

Эксперты настоятельно советуют заложить в бюджет поездки ночевку в отеле. После открытия нового платного участка путь от Москвы до Екатеринбурга стал быстрее. Однако даже 16–17 часов пути, которые показывают навигаторы, — это так называемое чистое время в дороге. К нему еще надо прибавить остановки на заправки и обед, технические паузы, возможные пробки при движении по бесплатным участкам. По этой причине лучше остановиться на ночевку, например в Казани или Набережных Челнах.

Общая стоимость поездки на машине из Москвы до Екатеринбурга и обратно летом 2025 года составит 44 284 рубля (с учетом двух ночевок в отеле). Питание в дороге не учитывается.

Из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга придется ехать на машине заметно дольше. Проезд по трассам М-11 «Нева», ЦКАД вокруг Москвы и М-12 «Восток» занимает почти сутки, поэтому без ночевки не обойтись. Цена платных дорог в одну сторону составляет 11 432 рублей в будние дни и 11 702 в выходные. Траты на бензин туда-обратно — около 30 тысяч, еще 10 тысяч можно заложить на отели. Итоговая стоимость путешествия составляет порядка 63 тысяч рублей.

Вид на Екатеринбург Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Москвы до Екатеринбурга и обратно летом 2025 года

Платная дорога: 14 224 рубля.

Топливо: 20 060 рублей.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 44 284 рубля.

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и обратно летом 2025 года

Платная дорога: 23 134 рубля.

Топливо: 30 091 рубль.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 63 225 рублей.

Долететь до Екатеринбурга на самолете дешевле, чем доехать на машине?

Из Москвы и Петербурга можно долететь до Екатеринбурга на самолете (время в полете — меньше трех часов). Если покупать билеты за пару недель до вылета, из Москвы они стоят по 15–20 тысяч рублей туда и обратно. За багаж обычно приходится доплачивать. Из Петербурга билет на самолет стоит дороже — 25–30 тысяч.

Одному или вдвоем дешевле (и гораздо быстрее) прилететь в Екатеринбург на самолете, чем ехать на машине. Но если в путешествие отправляется большая компания или семья из 4-5 человек, автомобиль становится экономически выгодным решением.

Если вы приедете в Екатеринбург на машине, то сможете отправиться в интересные места, расположенные рядом с городом. Например, в Верхней Пышме есть огромный музей истории и техники. Путешествуя на машине, по пути в Екатеринбург можно заезжать в такие города, как Казань, Муром, Владимир и другие.

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