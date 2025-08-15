Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 20:08

В МИД России обеспокоены радикализацией протестов в Сербии

МИД России: протесты в Сербии выходят за рамки цивилизованного поведения

Фото: IMAGO/Aleksandar Djorovic./Global Look Press

Протесты в Сербии перешли от мирных акций к насильственным действиям, сообщили в МИД России. В ведомстве отметили, что ситуация вышла за рамки цивилизованного поведения, несмотря на усилия властей найти решение в рамках закона.

С 13 августа крупнейшие сербские города захлестнула новая волна уличных беспорядков, которые переходят грань цивилизованного поведения, — заявили в министерстве.

Отмечается, что переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом и конституционном поле.

Россия, уточняется в заявлении, не может оставаться безучастной к событиям в дружественной Сербии, которая в сложных обстоятельствах находит силы отстаивать независимость и оберегать суверенитет. В Москве выразили уверенность, что в стране будут восстановлены мир и стабильность.

Ранее президент страны Александр Вучич рассказал, что в Нови-Саде во время протестов был разгромлен офис правящей Сербской прогрессивной партии. Он резко осудил произошедшее, заявив, что разговоры о мирном характере акций — лицемерие. Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь людей заживо.

