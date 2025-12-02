Сербия может взять под контроль NIS в начале 2026 года

Белград самостоятельно примет решение по ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций, заявил президент страны Александр Вучич. Решение связано со вступлением в силу санкций США против NIS 9 октября, передает РИА Новости.

15 января мы проводим черту в худшем случае, если [российская сторона] до тех пор не подпишет договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос, — сказал Вучич.

25 ноября президент сообщил, что правительство предложило Управлению по иностранным активам Минфина США дать российским владельцам NIS 50 дней на поиск покупателя. Если за этот срок сделка не состоится, государство сначала возьмет управление компанией на себя, а затем выплатит российской стороне максимальную цену.

Ранее Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией, при этом напомнив, что двусторонние связи оставались напряженными на протяжении большей части XX века, начиная с Октябрьской революции. Он подчеркнул, что не ставит в упрек современной России действия советского руководства, всегда уважает российских партнеров и соблюдает их интересы.