Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 18:42

Сербия может взять под контроль NIS в начале 2026 года

Вучич: Сербия примет решение по NIS 15 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Белград самостоятельно примет решение по ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций, заявил президент страны Александр Вучич. Решение связано со вступлением в силу санкций США против NIS 9 октября, передает РИА Новости.

15 января мы проводим черту в худшем случае, если [российская сторона] до тех пор не подпишет договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос, — сказал Вучич.

25 ноября президент сообщил, что правительство предложило Управлению по иностранным активам Минфина США дать российским владельцам NIS 50 дней на поиск покупателя. Если за этот срок сделка не состоится, государство сначала возьмет управление компанией на себя, а затем выплатит российской стороне максимальную цену.

Ранее Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией, при этом напомнив, что двусторонние связи оставались напряженными на протяжении большей части XX века, начиная с Октябрьской революции. Он подчеркнул, что не ставит в упрек современной России действия советского руководства, всегда уважает российских партнеров и соблюдает их интересы.

Александр Вучич
Сербия
Россия
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
В Кремле оценили потребность России в Европе
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.