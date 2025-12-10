Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями обрек страну на участь зависимой территории, заявила представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, глава республики занимается торговлей собственным народом.

У Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины <...> Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из нее делают государство неполноценное, зависимую территорию, — указала дипломат.

Захарова также напомнила о продолжающихся волнах мобилизации на Украине. Она подчеркнула, что они приводят к массовой гибели людей. По ее мнению, власти в Киеве прекрасно осознают, что простые граждане, отправляемые в зону боевых действий, используются как «пушечное мясо».

Ранее дипломат говорила, что заявление президента Украины с требованием к западным союзникам обеспечить безопасность для проведения выборов демонстрирует новый уровень цинизма. Она отметила, что даже с учетом всего, что уже сделал этот политик, подобное требование становится особым вызовом.