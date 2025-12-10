Требование президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам обеспечить безопасность для проведения выборов в стране стало новым уровнем цинизма, такое мнение в эфире радио Sputnik высказала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это заявление стало вызовом даже исходя из того, что политик «уже наворотил». Дипломат отметила, что не может вспомнить ни одной страны, которая бы озвучила такое требование без признания утраты своей независимости.

Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявила о том, что утратила свою независимость, — сказала Захарова.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Британия уже подготовила политическую замену Зеленскому на случай, если президентские выборы на Украине состоятся. Он предположил, что место политика может занять бывший глава генштаба ВСУ Валерий Залужный.