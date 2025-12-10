ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 01:27

Сальдо назвал политическую замену Зеленскому, подготовленную в Лондоне

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
У британцев уже готова политическая замена президенту Украины Владимиру Зеленскому, если президентские выборы на Украине состоятся, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, им может стать экс-глава генштаба ВСУ Валерий Залужный,

Это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, — отметил он.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко предложил Киеву тянуть время на переговорах с США ради улучшения позиций. По его мнению, Вашингтон хочет восстановить мир на фоне громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и проблем на фронте.

Также стало известно, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Владимир Зеленский
Владимир Сальдо
Украина
Великобритания
