07 декабря 2025 в 09:08

В Раде придумали способ улучшить позиции Украины на переговорах

Депутат Рады Роман Костенко призвал Украину тянуть время на переговорах с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киеву следует тянуть время на переговорах с США, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. По его мнению, которое приводит украинское издание «Страна.ua», Вашингтон хочет восстановить мир на фоне громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и проблем на фронте.

Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход к России администрации Трампа контрастирует с подходом 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

