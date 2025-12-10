Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:25

Хоккеист Мышкин удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Мышкин Владимир Мышкин Фото: Станислав Красильников/ТАС
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Глава государства уже подписал соответствующий указ, он представлен на портале опубликования правовых актов.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Мышкина Владимира Семеновича — заслуженного мастера спорта СССР, — говорится в указе.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Медаль передали его матери Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной. Все произошло в ходе церемонии в День Героев Отечества в Москве.

Путин также вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. На торжественной церемонии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм. Среди награжденных — подполковник Павел Ендовицкий, чья десантно-штурмовая рота отразила попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область.

Россия
Владимир Путин
награждения
ордена
хоккеисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.