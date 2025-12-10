Хоккеист Мышкин удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Глава государства уже подписал соответствующий указ, он представлен на портале опубликования правовых актов.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Мышкина Владимира Семеновича — заслуженного мастера спорта СССР, — говорится в указе.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Медаль передали его матери Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной. Все произошло в ходе церемонии в День Героев Отечества в Москве.

Путин также вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. На торжественной церемонии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм. Среди награжденных — подполковник Павел Ендовицкий, чья десантно-штурмовая рота отразила попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область.