ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:03

Путин наградил Героев России медалями в Кремле

Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России

Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Кремля. На торжественной церемонии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм.

Среди награжденных — подполковник Павел Ендовицкий, чья десантно-штурмовая рота отразила попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область, уничтожив несколько боевых машин и продвинувшись на 11 квадратных километров. Также медали получили сержант Виталий Кондратов, продолжавший выполнение боевой задачи после тяжелого ранения, и капитан Сергей Терзиян, уничтоживший крупный опорный пункт противника в районе Синьковки Харьковской области.

Награждение объединило представителей разных поколений героев: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и лиц, имеющих три и более ордена Мужества.

Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию заявил о необходимости поддерживать не только материнство, но и отцовство. Президент подчеркнул, что важно стимулировать мужчин к более активному участию в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и их воспитании.

Владимир Путин
Герои России
награждения
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему может готовиться Трамп после призыва к выборам на Украине
«Больше рычагов»: Каллас рассказала о возможностях ЕС надавить на Китай
В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки
В деле о продаже квартиры Долиной всплыли новые скандальные подробности
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.