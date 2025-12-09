Путин наградил Героев России медалями в Кремле

Президент России Владимир Путин в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Кремля. На торжественной церемонии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм.

Среди награжденных — подполковник Павел Ендовицкий, чья десантно-штурмовая рота отразила попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область, уничтожив несколько боевых машин и продвинувшись на 11 квадратных километров. Также медали получили сержант Виталий Кондратов, продолжавший выполнение боевой задачи после тяжелого ранения, и капитан Сергей Терзиян, уничтоживший крупный опорный пункт противника в районе Синьковки Харьковской области.

Награждение объединило представителей разных поколений героев: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и лиц, имеющих три и более ордена Мужества.

Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию заявил о необходимости поддерживать не только материнство, но и отцовство. Президент подчеркнул, что важно стимулировать мужчин к более активному участию в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и их воспитании.