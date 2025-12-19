Украинские военные при отступлении из Северска в Донецкой Народной Республике расстреливали мирных жителей, которые отказывались эвакуироваться, заявил командир штурмовой группы мотострелкового батальона ЮВО, старший лейтенант Минобороны РФ Герой России Наран Очир-Горяев, обращаясь к президенту Владимиру Путину в ходе программы «Итоги года». По словам российского бойца, которые передает корреспондент NEWS.ru, освобожденные жители находились в крайне тяжелом состоянии, будучи физически и морально подавленными.

При отходе Вооруженные силы Украины просто, подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить. У людей не было никакого оружия, просто мирные жители. Стреляли только за то, что они там остаются. <...> Они (мирные жители. — NEWS.ru), когда нас увидели, были очень рады, — сказал он.

Горяев также отметил, что самым сложным в операции по освобождению Северска для российских военных стала задача по незаметному передвижению. Он рассказал, что военным пришлось перемещаться по городу малыми группами.