В Китае восхитились тем, как Путин заставил США смягчить риторику

В Китае восхитились тем, как Путин заставил США смягчить риторику В Китае связали смягчение позиции США с запуском «Орешника»

Китайские аналитики изучили реакцию Москвы на действия США в Западном полушарии, включая ситуацию с танкером «Маринера», и сделали вывод, что позиция Вашингтона изменилась после запуска «Орешника», передает NetEase. Они также считают, что демонстрация военного потенциала напомнила Белому дому о балансе сил на планете.

Сначала, как пишет источник, американские власти придерживались жесткого курса, заявляя о возможном уголовном преследовании и экстрадиции членов экипажа судна. Однако уже на следующий день после применения армией России «Орешника» по объектам на Украине тон заявлений США стал заметно мягче. В итоге американский лидер Дональд Трамп распорядился освободить россиян, находившихся на борту судна.

Когда новость о захвате танкера дошла до Кремля, российская сторона отреагировала быстро и решительно, — пишут авторы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приступила к срочной проработке вопросов по скорейшему возвращению россиян, которые входили в состав экипажа танкера. По словам дипломата, Трамп в ответ на обращение Москвы принял решение об освобождении двух российских граждан.