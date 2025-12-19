Новый год-2026
Российский военный раскрыл детали освобождения Северска

Российским военным пришлось соблюдать скрытность при освобождении Северска

Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске Фото: РИА Новости
Самым сложным в операции по освобождению Северска для российский военных стала задача по незаметному передвижению, сообщил командир штурмовой группы мотострелкового батальона ЮВО, старший лейтенант Минобороны РФ Наран Очир-Горяев. На прямой линии с президентом Владимиром Путиным он рассказал, что военным пришлось перемещаться по городу малыми группами, передает корреспондент NEWS.ru.

Обстановка стабильная, мы уже продвинулись дальше Северска, — добавил Очир-Горяев.

В рамках конференции Путин отметил, что российские военные также освободили более половины Константиновки в ДНР. Глава государства выразил уверенность, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

Путин также прокомментировал заявления украинских властей о якобы успешной контратаке ВСУ под Купянском. Российский лидер напомнил, что оставшиеся в городе украинские военные находятся в плотном окружении ВС РФ.

