12 января 2026 в 18:06

«Главный маэстро»: Крутой поздравил Паулса с юбилеем

Крутой трогательно поздравил Паулса с юбилеем

Раймонд Паулс Раймонд Паулс Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press
В понедельник, 12 января, советский и латвийский композитор Раймонд Паулс отметил 90-летний юбилей, одним из первых его поздравил коллега Игорь Крутой. Сооснователь «Новой волны» назвал юбиляра «главным маэстро Советского Союза» и разместил трогательное поздравление в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

До сих пор каждое появление Раймонда на сцене — это событие, его искрометный юмор при невозмутимом лице — это радость для всех общающихся с ним людей, — отметил Крутой.

Продюсер пожелал другу встретить столетие в добром здравии и выразил глубокое восхищение творческим путем Паулса, подчеркнув масштаб его личности для нескольких поколений слушателей. Крутой напомнил о многолетнем сотрудничестве, начавшемся еще при создании конкурса в Юрмале, который открыл миру десятки новых имен.

Крутой заявил, что песни Паулса до сих пор находят отклик в сердцах жителей всей «некогда большой и прекрасной страны». Завершая поздравление, продюсер признался в любви и огромном уважении к таланту Паулса.

Ранее президент России Владимир Путин подарил представителю МИД РФ Марии Захаровой шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. Дипломат тоже не осталась в стороне и вручила главе государства ответный презент.

