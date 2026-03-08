Скандал с Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Игорь Крутой

Народный артист России Игорь Крутой известен как автор песен для звезд российского шоу-бизнеса. Как сейчас складываются карьера и личная жизнь композитора?

Чем известен Крутой

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Украинской СССР. В раннем детстве после перенесенной болезни он оглох на левое ухо, но все равно начал заниматься музыкой. Окончил Кировоградское музыкальное училище и Николаевский музыкально-педагогический институт им. В. Г. Белинского.

Известность пришла к музыканту в 1987 году после выпуска песни «Мадонна». За годы карьеры он написал множество композиций для артистов российской эстрады. Наиболее известные из них — «Желтые тюльпаны» и «Маленькая страна» в исполнении Наташи Королевой, «Любовь, похожая на сон» в исполнении Аллы Пугачевой, «Я люблю тебя до слез» в исполнении Александра Серова, «Свадебные цветы» в исполнении Ирины Аллегровой.

В 2002 году Игорь Крутой вместе с латвийским композитором Раймондом Паулсом основали конкурс «Новая волна», который до 2014 года проходил в Юрмале, а с 2015 года — в Сочи. В 2021 году артист выпустил первый альбом песен в собственном исполнении «Все о любви».

Что известно о личной жизни Крутого

Первый раз Игорь Крутой женился в 1979 году на Елене Бутоме. Спустя два года после свадьбы у пары родился сын Николай, однако еще во время беременности супруга ушла от композитора из-за финансовых трудностей в семье.

В 1994 году Игорь Крутой во время гастролей в Америке познакомился с предпринимательницей Ольгой Ретуевой. В 1995 году они поженились. Супруге композитор посвятил песню «Я люблю тебя до слез». В 2003 году у пары родилась дочь Александра, также композитор удочерил дочь жены от предыдущего брака Викторию.

У Игоря Крутого есть внебрачный сын Яков, о существовании которого он узнал в 2018 году. Мать молодого человека работала продавцом-кассиром в московском магазине «Октябрьский». Композитор признал сына после проведенного теста ДНК.

Игорь Крутой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о скандале между Крутым и Орбакайте

Осенью 2025 года появились слухи о том, что Игорь Крутой запретил заслуженной артистке России Кристине Орбакайте исполнять его песни. Продюсер Владимир Киселев заявил, что композитор поступил не по-мужски, и напомнил, что ранее он называл исполнительницу «своей доченькой».

«Сейчас господин Крутой объявил, что отнимает песни у Орбакайте, судя по всему, Алла Борисовна что-то не то сказала. Это абсолютно не по-мужски», — отметил он.

Позднее Крутой опроверг сообщения, что запрещал Орбакайте петь его песни.

«Это вранье. Я не был никогда основным композитором ни Аллы Пугачевой, ни Кристины Орбакайте. Тогда они пели мои песни, и были хиты, но я не запрещал. Я с огромным уважением отношусь и к одной, и к другой, и общаюсь, и это не в моих силах. <...> Профессионально я ничего не говорил, никому ничего не запрещал», — сказал композитор.

Чем сейчас занимается Крутой

Игорь Крутой в 71 год продолжает творческую деятельность. Он пишет музыку и выступает на сцене, в частности, принял участие в большом праздничном концерте «О чем поют 8 Марта».

Композитор живет отдельно от своей семьи. Его супруга и дочери много лет назад переехали в США, композитор остался в России. Его сыновья также проживают в Москве.

Проведение спецоперации Крутой не комментировал.

