Оксана Акиньшина опубликовала редкое фото Данилы Козловского

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала фотографию коллеги Данилы Козловского. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала сидящего на сцене актера. На кадре также видна небольшая дымка и софиты, направленные на артиста.

Знаменитости, несмотря на давние слухи о романе, редко появляются вместе на публике. Они официально не комментируют характер своих отношений, но периодически делятся совместными кадрами.

Ранее Акиньшина и Козловский опубликовали совместную фотографию. Снимок был сделан во время их отдыха. Эта публикация также была расценена многими как неофициальное подтверждение отношений, которые, по данным из непроверенных источников, длятся уже несколько лет. Фотографию знаменитости оставили без подписи, однако разрешили комментирование, что позволило их поклонникам оставить многочисленные поздравления.

До этого брат артиста Иван Козловский прокомментировал слухи об отъезде Данилы за границу. Он заявил, что актер действительно ездил в Соединенные Штаты, но исключительно для того, чтобы навестить свою дочь, проживающую в Нью-Йорке. По его словам, речи об эмиграции никогда не было. Иван Козловский отметил, что безосновательные обвинения в частых отъездах могли негативно сказаться на карьере брата, однако сейчас ситуация нормализовалась.