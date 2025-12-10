Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:31

Оксана Акиньшина опубликовала редкое фото Данилы Козловского

Оксана Акиньшина Оксана Акиньшина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала фотографию коллеги Данилы Козловского. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала сидящего на сцене актера. На кадре также видна небольшая дымка и софиты, направленные на артиста.

Знаменитости, несмотря на давние слухи о романе, редко появляются вместе на публике. Они официально не комментируют характер своих отношений, но периодически делятся совместными кадрами.

Ранее Акиньшина и Козловский опубликовали совместную фотографию. Снимок был сделан во время их отдыха. Эта публикация также была расценена многими как неофициальное подтверждение отношений, которые, по данным из непроверенных источников, длятся уже несколько лет. Фотографию знаменитости оставили без подписи, однако разрешили комментирование, что позволило их поклонникам оставить многочисленные поздравления.

До этого брат артиста Иван Козловский прокомментировал слухи об отъезде Данилы за границу. Он заявил, что актер действительно ездил в Соединенные Штаты, но исключительно для того, чтобы навестить свою дочь, проживающую в Нью-Йорке. По его словам, речи об эмиграции никогда не было. Иван Козловский отметил, что безосновательные обвинения в частых отъездах могли негативно сказаться на карьере брата, однако сейчас ситуация нормализовалась.

Оксана Акиньшина
Данила Козловский
актеры
театры
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.