«Пробыл там дней 10»: брат Козловского раскрыл, зачем актер ездил в США Брат Данилы Козловского заявил, что актер не собирался сбегать из России в США

Заслуженный артист России Данила Козловский действительно уезжал в США, но только чтобы увидеться со своей дочерью, которая живет в Нью-Йорке, заявил в беседе с порталом Super его брат Иван. По его словам, ни о какой эмиграции артист и не помышлял.

Он к дочке ездил, которая живет в Нью-Йорке, пробыл там дней 10–15 примерно. Занимался делами, которые из Москвы не решить. Он никуда уезжать не собирался, — подчеркнул собеседник издания.

Козловский подчеркнул, что необоснованные обвинения в частых отъездах брата из России могли разрушить его карьеру, но сейчас ситуация стабилизировалась. После некоторого перерыва звезда «Легенды № 17» вновь появился на экране. В частности, он принял участие в съемках сериала и нового фильма режиссера Алексея Учителя.

Ранее ведущий Отар Кушанашвили заявил, что просмотр сериала «Бар „Один звонок“», в котором снялся Козловский, оказался «худшим зрительским опытом» в его жизни. Игру актера он поставил на один уровень с игрой «ученика седьмого класса средней школы № 15 города Кутаиси».

До этого Козловский и актриса Оксана Акиньшина поделились в Сети совместным снимком с отдыха. Фанаты предположили, что таким образом пара подтвердила свои отношения, которые, по неофициальным данным, продолжаются уже несколько лет.