Кушанашвили назвал сериал с Козловским худшим в своей жизни

Просмотр сериала «Бар "Один звонок"», в котором снялся Данила Козловский, оказался «худшим зрительским опытом» в жизни ведущего Отара Кушанашвили. Впечатлением от многосерийного фильма скандальный телеведущий поделился в авторской YouTube-программе «Каково?!»

Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке, — заявил телеведущий.

Кушанашвили отдельно раскритиковал актерскую игру Козловского. Он поставил ее на один уровень с игрой «[ученика] седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси». Критик считает, что «хуже Данилы Козловского» играет только Александр Петров «в отдельных ролях». По словам Кушанашвили, наиболее органичным в кадре оказался популярный тиктокер Егор Шип. Шоумен заявил, что блогер «переиграл всех», включая Оксану Акиньшину.

