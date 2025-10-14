Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 16:58

Кушанашвили назвал сериал с Козловским худшим в своей жизни

Кушанашвили раскритиковал сериал с участием Козловского

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Просмотр сериала «Бар "Один звонок"», в котором снялся Данила Козловский, оказался «худшим зрительским опытом» в жизни ведущего Отара Кушанашвили. Впечатлением от многосерийного фильма скандальный телеведущий поделился в авторской YouTube-программе «Каково?!»

Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке, — заявил телеведущий.

Кушанашвили отдельно раскритиковал актерскую игру Козловского. Он поставил ее на один уровень с игрой «[ученика] седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси». Критик считает, что «хуже Данилы Козловского» играет только Александр Петров «в отдельных ролях». По словам Кушанашвили, наиболее органичным в кадре оказался популярный тиктокер Егор Шип. Шоумен заявил, что блогер «переиграл всех», включая Оксану Акиньшину.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили назвал продюсера Иосифа Пригожина «мелкой сошкой» по сравнению с певицей Аллой Пугачевой. Так он отреагировал на заявления супруга Валерии, утверждавшего, что «Рождественские встречи» проводились лишь для пиара самой Примадонны, а не ради поддержки начинающих артистов. Кушанашвили заявил, что помнит времена, когда он и Пригожин мечтали «облизать ботиночки» певицы.

Данила Козловский
Александр Петров
Отар Кушанашвили
сериалы
шоу-бизнес
актеры
