14 октября 2025 в 15:06

«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой

Кушанашвили назвал Пригожина мелкой сошкой по сравнению с Пугачевой

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили назвал в эфире YouTube-канала «Каково?!» продюсера Иосифа Пригожина мелкой сошкой по сравнению с певицей Аллой Пугачевой. Так он отреагировал на заявления супруга Валерии, утверждавшего, что «Рождественские встречи» проводились лишь для пиара самой Примадонны, а не ради поддержки начинающих артистов.

Я помню времена, когда и я, и Иосиф Пригожин мечтали «облизать» Алле Пугачевой ботиночки. <…> Они (артисты. — NEWS.ru) в прихожей ждали, пока ее величество [Пугачева] соизволит кого-то из них принять. И тогда они, не исключая Иосифа Пригожина, называли ее королевой и властительницей дум, — заявил шоумен.

Кушанашвили заявил, что без Аллы Пугачевой не было бы группы «А-Студио» и множества других артистов. Шоумен отметил, что подобные заявления свидетельствуют о невоспитанности и заурядности и сравнил автора высказываний с Моськой, тявкающей на слона.

Говорить такие вещи про ту, по отношению к которой ты являешься мелкой сошкой, — высказался журналист.

Ранее дочь певца Валерия Ободзинского Валерия сообщила, что в 1960-е годы Пугачеву уволили из ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. По словам собеседницы, руководитель коллектива считал, что певица не подходит для работы в ансамбле, а коллеги жаловались на ее сложный характер.

