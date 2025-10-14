Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:54

Стало известно, почему Пугачеву уволили из известного ансамбля

Дочь певца Ободзинского рассказала, что Пугачеву уволили за профнепригодность

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 1960-е годы певицу Аллу Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность, рассказала в интервью NEWS.ru дочь певца Валерия Ободзинского Валерия. Кроме вопросов профессионального характера, по ее словам, коллегам также не нравился скандальный характер Пугачевой.

Аллу Пугачеву уволили за профнепригодность из ансамбля Олега Лундстрема. Лундстрем объяснил, что она — «не ансамблевая» артистка. И характер у нее уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Ее ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали, — отметила Ободзинская, напомнив, что ее отец также начинал карьеру у Лундстрема.

Она добавила, что по воспоминаниям музыкантов ансамбля, Пугачевой долго не удавалось найти свое место на сцене. Почему-то ее не брали в популярные коллективы, отметила собеседница.

Музыканты ансамбля Лундстрема мне рассказывали, как Алла приходила, потерянная: «Тыкаешься-мыкаешься, нигде не берут». Потом пристроилась в группу «Веселые ребята» к Павлу Слободкину, — резюмировала Ободзинская.

Ранее стало известно, что Пугачева, проживающая за пределами России, продолжает получать пенсию в размере 67 тысяч рублей. Частью этой суммы является компенсационная выплата, положенная 76-летней знаменитости как народной артистке СССР.

Известный телеведущий и режиссер Александр Гордон в своем интервью назвал Пугачеву «главной мафиозницей эстрады». Он подчеркнул, что за ее жизнью и творчеством не следит уже 35 лет.

Алла Пугачева
шоу-бизнес
российская эстрада
СССР
Виктория Катаева
В. Катаева
