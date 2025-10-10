Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:07

Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой

KP.RU: пенсия Пугачевой составляет 67 тысяч рублей

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Певица Алла Пугачева, проживающая за пределами России, продолжает получать пенсию, составляющую 67 тысяч рублей, сообщает KP.RU. По данным журналистов, частью этой суммы является компенсационная выплата, положенная 76-летней знаменитости как народной артистке СССР.

Пенсия поступает на банковскую карту певицы. Все финансовые и бытовые вопросы на территории России, включая оплату налогов и коммунальных услуг, решает ее доверенное лицо, которое выполняет срочные поручения Пугачевой, сказано в публикации.

Ранее стало известно, что певица лишилась действующего полиса обязательного медицинского страхования. Причиной аннулирования документа, вероятно, стало несоответствие персональных данных артистки.

До этого сообщалось, что Пугачева вернулась на Кипр после летнего отдыха в Юрмале, ее заметили на прогулке. Местные жители увидели Примадонну, когда она вечером прогуливалась по набережной с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Алла Пугачева
пенсии
певицы
знаменитости
