Аллу Пугачеву снова заметили на Кипре

Певица Алла Пугачева вернулась на Кипр после летнего отдыха в Юрмале, ее заметили на прогулке, сообщает издание Super.ru. Местные жители увидели Примадонну, когда она вечером прогуливалась по набережной со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По словам очевидцев, Пугачева остановилась, чтобы пообщаться с фанатами, которые узнали ее, а вот юморист увлеченно продолжил говорить по телефону, игнорируя и прохожих, и супругу. Галкин продолжил идти вперед, вынудив певицу оставить поклонников и поспешить за ним следом. Почитатели певицы предположили, что ее супругу не очень нравится гулять с Примадонной, но он не может отпустить ее одну из-за ее преклонного возраста и плохого здоровья.

Ранее юморист и телеведущий Максим Галкин объяснил в социальных сетях, почему не носит обручальное кольцо. По его словам, это стало следствием аварии, в которую он попал в августе. Из-за инцидента рука комика отекла, поэтому он не может надеть украшение.

Однако до этого поклонники заметили на юмористе обилие дорогостоящих аксессуаров. На фотографиях Галкина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опознали браслет в форме гвоздя от Cartier стоимостью не менее 1 млн рублей, золотые часы и цепочку.