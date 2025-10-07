Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:20

Аллу Пугачеву снова заметили на Кипре

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева вернулась на Кипр после летнего отдыха в Юрмале, ее заметили на прогулке, сообщает издание Super.ru. Местные жители увидели Примадонну, когда она вечером прогуливалась по набережной со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По словам очевидцев, Пугачева остановилась, чтобы пообщаться с фанатами, которые узнали ее, а вот юморист увлеченно продолжил говорить по телефону, игнорируя и прохожих, и супругу. Галкин продолжил идти вперед, вынудив певицу оставить поклонников и поспешить за ним следом. Почитатели певицы предположили, что ее супругу не очень нравится гулять с Примадонной, но он не может отпустить ее одну из-за ее преклонного возраста и плохого здоровья.

Ранее юморист и телеведущий Максим Галкин объяснил в социальных сетях, почему не носит обручальное кольцо. По его словам, это стало следствием аварии, в которую он попал в августе. Из-за инцидента рука комика отекла, поэтому он не может надеть украшение.

Однако до этого поклонники заметили на юмористе обилие дорогостоящих аксессуаров. На фотографиях Галкина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опознали браслет в форме гвоздя от Cartier стоимостью не менее 1 млн рублей, золотые часы и цепочку.

Максим Галкин
Алла Пугачева
Кипр
звезды
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.