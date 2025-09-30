Муж Пугачевой объяснил отсутствие обручального кольца

Сатирик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в социальных сетях подтвердил подписчикам, что не носит обручальное кольцо. По его словам, это стало следствием аварии, в которую он попал в августе.

Из-за инцидента пострадала рука телеведущего, поэтому он не может носить украшение. Как уточнил Галкин, с пальца все еще не сошел отек.

Ранее сообщалось, что подписчики высмеяли пристрастие юмориста к дорогим украшениям. Поводом стало опубликованное им видео с браслетом в форме гвоздя от Cartier, а также при золотых часах и золотой цепочке. Комментаторы предложили поискать у него в карманах и выразили уверенность, что там найдется что-то еще.

До этого стало известно, что АО «Мосэнергосбыт» отозвало иск на сумму более 500 тыс. рублей к Галкину в связи с тем, что он погасил долги. Причиной судебного разбирательства стала длительная неуплата по счетам за электричество в доме Галкина и певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Также представитель МИД России Мария Захарова сравнила недавно вышедшее интервью артистки с названием романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», которое в будущем стало крылатым выражением. Дипломат отметила, что в данном случае уместно назвать его «базаром лицемерия».