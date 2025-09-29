Подписчики высмеяли Галкина за обилие элитных украшений

Подписчики высмеяли внешний вид юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после публикации им в Instagram (деятельность в РФ запрещена) нового видео с большим количеством украшений. Комик надел браслет в форме гвоздя от Cartier, а также золотые часы и золотую цепочку.

В карманах еще надо посмотреть, там спрятал, — пошутил один из пользователей Сети.

Ранее стало известно, что АО «Мосэнергосбыт» отозвало иск на сумму более 500 тыс. рублей к Галкину в связи с тем, что он погасил долги. Причиной судебного разбирательства стала длительная неуплата по счетам за электричество в доме Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

До этого сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина не пошли в школу 1 сентября. Вместо учебных занятий близнецы Гарри и Лиза отправились на прогулку по Старой Риге вместе с родителями.

Кроме того, Галкин показал новую фотографию с Пугачевой. На снимке певица предстала в серой кофте и куртке поверх нее. Ее образ дополнила массивная стильная металлическая подвеска. Часть волос она убрала в высокий хвост. Многие отметили, что певица выглядит свежо и молодо для своих 76 лет.