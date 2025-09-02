Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:09

Стало известно, где дети Пугачевой и Галкина провели 1 сентября

Дети Пугачевой и Галкина не пошли в школу 1 сентября

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пошли в школу 1 сентября, следует из страницы артиста в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Вместо учебных занятий близнецы Гарри и Лиза отправились на прогулку по старой Риге вместе с родителями.

Семья провела последние летние недели в Юрмале и пока не вернулась на Кипр, где у них имеется собственность. Наступивший учебный год не заставил их прервать отпуск и срочно выезжать к месту постоянного проживания.

Максим Галкин поделился в своем блоге фотографиями с семейной прогулки. На снимках 76-летняя Пугачева и ее супруг запечатлены во время визита в ресторан со средневековым интерьером, ранее популярный среди российских туристов.

Пользователи Сети обратили внимание, что дети на многих кадрах выглядят невеселыми. Подписчики отметили грустные лица и потухший взгляд близнецов, особенно выделив мрачное настроение Гарри.

Семья покинула Россию три года назад и с тех пор живет за границей. После непродолжительного пребывания в Израиле из-за начала СВО они перебрались на Кипр, однако и там не смогли найти окончательного покоя. Гарри и Лиза успели сменить несколько учебных заведений, включая элитную израильскую школу King Solomon и частную английскую школу на Кипре.

Ранее Галкин показал новую фотографию с Пугачевой. На снимке в Instagram певица предстала в серой кофте и куртке поверх нее. Ее образ дополнила массивная стильная металлическая подвеска. Часть волос она убрала в высокий хвост. Многие отметили, что певица выглядит свежо и молодо для своих 76 лет.

Максим Галкин
Алла Пугачева
звезды
дети
1 сентября
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Трамп рассказал, чем чревато для Израиля продолжение войны в Газе
Каждый пятый россиянин оказался не готов к женщине с большим доходом
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.