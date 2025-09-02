Стало известно, где дети Пугачевой и Галкина провели 1 сентября Дети Пугачевой и Галкина не пошли в школу 1 сентября

Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пошли в школу 1 сентября, следует из страницы артиста в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Вместо учебных занятий близнецы Гарри и Лиза отправились на прогулку по старой Риге вместе с родителями.

Семья провела последние летние недели в Юрмале и пока не вернулась на Кипр, где у них имеется собственность. Наступивший учебный год не заставил их прервать отпуск и срочно выезжать к месту постоянного проживания.

Максим Галкин поделился в своем блоге фотографиями с семейной прогулки. На снимках 76-летняя Пугачева и ее супруг запечатлены во время визита в ресторан со средневековым интерьером, ранее популярный среди российских туристов.

Пользователи Сети обратили внимание, что дети на многих кадрах выглядят невеселыми. Подписчики отметили грустные лица и потухший взгляд близнецов, особенно выделив мрачное настроение Гарри.

Семья покинула Россию три года назад и с тех пор живет за границей. После непродолжительного пребывания в Израиле из-за начала СВО они перебрались на Кипр, однако и там не смогли найти окончательного покоя. Гарри и Лиза успели сменить несколько учебных заведений, включая элитную израильскую школу King Solomon и частную английскую школу на Кипре.

Ранее Галкин показал новую фотографию с Пугачевой. На снимке в Instagram певица предстала в серой кофте и куртке поверх нее. Ее образ дополнила массивная стильная металлическая подвеска. Часть волос она убрала в высокий хвост. Многие отметили, что певица выглядит свежо и молодо для своих 76 лет.