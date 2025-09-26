Галкин погасил полумиллионный долг за электричество

АО «Мосэнергосбыт» отозвало иск на сумму более 500 тыс. рублей к комику Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с тем, что он погасил долги, сообщил ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд. Причиной судебного разбирательства стала длительная неуплата по счетам за электричество в доме Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

АО «Мосэнергосбыт» отказалось от собственного иска к Галкину М. А., в связи с чем дело прекращено, — уточнили в суде.

Представители компании сообщили, что получили деньги от артиста в полном объеме. За несколько дней до этого компания подала на комика и артиста в суд с требованием о взыскании задолженности. Неуплаченные счета за свет в замке в Грязи копились с 2022 года.

В 2022 году певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию. Пара выступила против проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас комик и его звездная супруга живут за границей, по данным некоторых СМИ, они остановились на Кипре и купили дом в Лимасоле.

Ранее стало известно, почему простаивающий пустым замок Пугачевой в Одинцовском округе не может найти покупателей. Риелторы утверждают, что он отпугивает потенциальных новых владельцев своими «уникальными особенностями».