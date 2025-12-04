Стал жертвой мошенников? Как живет Козловский, вернулся ли в Россию

Актер Данила Козловский пожаловался на мошенников, которые распространяют от его имени ложную информацию. Что об этом известно, как живет Козловский, вернулся ли он в Россию?

Что Козловский рассказал о мошенничестве

По словам актера, в Сети появилась реклама, где девушка обещает каждому, кто подпишется на ее канал, выплатить 50 тысяч рублей. Для привлечения внимания она использовала фото с Козловским. Причем снимок она, скорее всего, сделала с помощью фотошопа.

«По некоторым Telegram-каналам летит реклама какой-то финансовой схемы якобы с моей рекомендацией. Это скам и мошенничество! Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников! И берегите себя и своих близких», — написал Козловский в своем блоге.

В 2023 году Козловский тоже жаловался на распространяемую о нем «ложную информацию», согласно которой он уехал в США после начала СВО.

«Еще раз скажу, обо мне продолжает распространяться, назовем это мягким словом, информация, которая не имеет ни малейшего отношения к действительности. Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю», — заявил тогда артист, добавив, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.

Что известно об «отъезде» Козловского из России, скандал

Как писали СМИ, Козловский, не поддержавший спецоперацию, отправился в США, где живет актриса Ольга Зуева и их общая дочь Ода-Валентина. Затем он поставил в Европе музыкальное шоу и поехал с ним в тур. Первое выступление актер провел в Берлине. Также вместе с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт, известными антироссийской позицией, он сыграл в спектакле в Лондоне.

Свое мнение об СВО Козловский высказал публично. Актер назвал происходящее «катастрофой во всех смыслах» и «точкой невозврата, которую теперь проходят на танках». Кроме того, он обратился в соцсети к президенту России Владимиру Путину.

«Простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя», — написал Козловский.

В 2023-м актера начали «отменять» в России: из программы проходившего в Сочи кинофестиваля «Новый сезон» убрали сериал «Бар „Один звонок“», в котором он играл главную роль. В Министерстве культуры РФ сообщили, что проект не получил прокатного удостоверения. Затем в Малом драматическом театре отменили спектакли с Козловским «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Позже артист вернулся в РФ вместе с дочерью Одой и в июле этого года представил спектакль в Театре эстрады. Герой представления — он сам, со сцены актер делится детскими и юношескими воспоминаниями, рассказывает, как он в первый раз влюбился, пил самогон в пионерском лагере и о многом другом. Также Козловский снова стал сниматься в российском кино, а картина «Бар „Один звонок“» все же получила прокатное удостоверение.

Журналист Ксения Собчак, комментируя ситуацию с Козловским, отметила, что его «разбанили» и «проблем ему устраивать больше не будут». Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что актеру помогли вернуться в кино и театр влиятельные люди, которые грамотно направили его. Эксперт, однако, считает, что Козловский не достоин того, чтобы зарабатывать в России.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывал проверить, на какие средства будет снят новый фильм режиссера Алексея Учителя, который пригласил на роль Козловского. Подозрения вызывал тот факт, что актер посещал страны НАТО и встречался с уехавшими из России артистами.

Недавно Козловский снова уезжал в США, что подтвердил его брат Иван.

«Он к дочке ездил, которая живет в Нью-Йорке, пробыл там дней 10–15 примерно. Занимался делами, которые из Москвы не решить. Он никуда уезжать не собирался», — подчеркнул он.

«Скажите честно, россияне, вы очень ждали возвращения Козловского? Или его ждали только те, у кого дети тоже живут в Америке?» — иронизировала на тему Козловского актриса Яна Поплавская.

Что известно о личной жизни Козловского

Ранее Козловский перестал скрывать отношения с актрисой Оксаной Акиньшиной. Оксана в сентябре опубликовала снимок с их совместного отдыха. Как уточняли СМИ, о воссоединении актеров стало известно еще в январе 2025 года. Тогда артисты опубликовали одинаковые фото у указателя «Лимпопо» в Африке. До этого фанаты решили, что с отъездом Козловского в Европу отношения пары прекратились, так как Акиньшина осталась в России.

Роман Козловского и Акиньшиной, предположительно, начался во время съемок фильма «Чернобыль». В то время Данила состоял в отношениях с Зуевой. Оксана же была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым воспитывала двоих общих детей. Актеры скрывали свои отношения, но вскоре расстались со своими партнерами и стали вместе выходить в свет.

