Все забыли слова Козловского об СВО? Кто вернул его в кино после «отмены»

Актер Данила Козловский вернулся в РФ и восстанавливает карьеру. Артист снимается в кино, сериалах и играет в спектакле. Кто вернул Козловского, перед кем он извинялся и чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Что Козловский сказал об СВО

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022-го Данила Козловский назвал СВО «катастрофой во всех смыслах» и «точкой невозврата, которую теперь проходят на танках».

Актер не только эмоционально отреагировал на спецоперацию, но и обратился в соцсетях непосредственно к президенту России Владимиру Путину. «Простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя», — написал Козловский.

Депутаты Госдумы Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев потребовали отменить выступления актера. Одновременно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру Российской Федерации проверить высказывания артиста на экстремизм.

С сентября 2023-го Козловского начали «отменять» в РФ: из программы проходившего в Сочи кинофестиваля «Новый сезон» убрали сериал «Бар „Один звонок“», в котором он играл главную роль. В Министерстве культуры РФ сообщили, что проект не получил прокатного удостоверения. В мае в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге отменили спектакли с Козловским «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Данила Козловский в роли Балу на показе спектакля «Поколение Маугли» Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Позже представители МХТ имени Чехова в Москве, где были запланированы показы спектакля «Маугли» с Козловским, объявили, что артист не сыграет в постановках.

В фильме «Летучий корабль», который вышел на экраны в 2024 году и где актер сыграл сразу несколько ролей, его было не узнать. Козловского обработали фильтрами, а его имя и фамилию убрали из титров.

По версии экспертов, Данила попал в так называемый серый список. Козловский не был официально отменен, но все проекты с ним заморозили. Актер не стал терять времени и уехал в США. Сам он сказал, что улетел к маленькой дочери (она живет в Америке вместе с бывшей возлюбленной Козловского, режиссером Ольгой Зуевой. — NEWS.ru).

Кому насолил Козловский

В апреле 2023 года Бородин подал иск против Козловского. Глава ФПБК просил проверить слова актера на дискредитацию российской армии. По словам Бородина, в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Данила «призывал граждан выходить на митинги» и выражал симпатии оппозиционеру Алексею Навальному.

В сентябре 2023-го стало известно, что актер выиграл суд по поданному Бородиным иску. Суд счел несоответствующими действительности слова, которые распространял глава ФПБК об актере, обязал удалить посты из соцсетей, выступить с опровержением и выплатить Даниле компенсацию морального вреда в размере один рубль.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бородин заявил, что не намерен платить Козловскому. По словам главы ФПБК, еще рано делать выводы, осенью 2025 состоится заседание в Верховном суде, куда он подал апелляцию.

«Козловский до сих пор не озвучил свою позицию по СВО и не приезжал в зону военной операции. Рано делать выводы, суд расставит все точки над i, тогда вся страна узнает точку зрения суда и решение суда», — отметил Виталий Бородин в разговоре NEWS.ru.

Как Козловский восстановил репутацию и как к этому относятся эксперты

Компания Козловского DK Entertainment по производству теле- и кинопроектов за время простоя потеряла до 70% прибыли. Инсайдеры предполагают, что именно поэтому актер решил реабилитировать свою репутацию и продолжить карьеру. Актер и его брат привезли провизию и подарки детям в пункты временного размещения в Курской области перед наступлением 2025-го.

Весной посты об СВО пропали из соцсетей Козловского. В апреле впервые после трехлетней паузы актер выступил на сцене Театра эстрады с мюзиклом Frank, состоящим из серии песен музыканта Фрэнка Синатры. Спектакль был бесплатным.

Недавно режиссер Алексей Учитель объявил, что сейчас идет работа над фильмом «Шум времени», посвященном Дмитрию Шостаковичу, где Данила сыграет небольшую роль. Проект выйдет в 2026 году. Прокатное удостоверение также выдали сериалу «Бар „Один звонок“» с Козловским, который выйдет на платформе KION.

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков дал Козловскому главную роль в спектакле «Чуковский»: актер сыграет писателя Корнея Чуковского. Премьера состоится в сентябре.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что некие «грамотные влиятельные люди подсказали Козловскому, как восстановить карьеру в России».

Актер Данила Козловский (в центре) и режиссер Алексей Учитель на съемках фильма «Шум времени» в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«Я считаю, что он слишком много наговорил против нашей страны, против СВО. По моему мнению, его нельзя возвращать, надо присвоить статус иноагента. Полагаю, за ним стоят влиятельные люди, которые решили восстановить его карьеру. Понравится ли это публике? Другой вопрос. Я считаю, что на Козловского пойдут в кино или театр фанаты его творчества и те, кому совершенно все равно, что он там когда-то сказал. Еще одна часть аудитории — те, кто захотят посмотреть, как актер изменился после „отмены“. Но, думаю, ажиотаж вокруг его личности продлится максимум год, может, и меньше», — заявил продюсер.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов считает, что Козловский должен четко и внятно озвучить свою позицию по СВО и забрать дочь из Америки.

«Многие, кто не высказывает своей позиции, боятся стать невыездными. Если у него дочь в Америке, пусть забирает ее оттуда вместе с ее матерью. Почему девочка должна проживать во вражеской стране, поставляющей оружие на Украину, из которого убивают наших солдат. Чтобы Козловский снова продолжил карьеру в России, ему следует озвучить свою позицию по СВО. В противном случае ему нельзя давать продолжать работать в России», — сказал NEWS.ru политик.

