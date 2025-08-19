Меньшова, Седокова, Мур: кто из звезд столкнулся с абьюзом родителей

Телеведущая Юлия Меньшова призналась, что отец, режиссер Владимир Меньшов, считал ее бездарной актрисой. По словам звезды, родители часто критиковали ее выступления. Кто еще из знаменитостей столкнулся с хейтом и эмоциональным абьюзом в семье и как это отразилось на их будущем — в материале NEWS.ru.

Родители Юлии Меньшовой «сравнивали ее с землей»

Юлия Меньшова посетила проект ТНТ «Шоу Воли». В программе звезда рассказала, как отец критиковал ее актерские способности, когда она училась в театральном училище. По словам артистки, мать, актриса Вера Алентова, была с ним солидарна.

«Меня сравнивали с землей. Они говорили: „Ну это было ужасно, это просто катастрофа какая-то. Ты знаешь, Юля, ты хуже всех“. Папа мне говорил: „Мне кажется, что тебя просто из жалости хвалят — может быть, из уважения ко мне, к моей фамилии“», — вспомнила Меньшова.

По словам телеведущей, мастер курса Александр Калягин не критиковал ее способности. Как добавила Юлия, отец даже советовал ей уйти из института. «Не рискуют сказать, насколько ты ужасна. Поэтому я бы тебе рекомендовал забрать документы, потому что это явно не твое», — процитировала она слова Меньшова.

Юлия запомнилась зрителям по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и ток-шоу «Я сама», которое она вела с 1995 по 2001 год. Сейчас у Меньшовой есть собственный YouTube-проект «Сама Меньшова». Она также играет в спектаклях «Бестолочь» и «Остров заблудших душ» Международного театрального агентства «Арт-Партнер XXI».

Психолог Юлия Осмачкина высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что родители Юлии пытались доказать ее никчемность без них. По словам эксперта, Владимир и Вера не понимали, как дочери было важно чувствовать себя самостоятельной.

«Плюс ребенок старался изо всех сил выйти из тени родителей. Но здесь есть минус — синдром отличника. Его обладательнице нужно всем всегда что-то доказывать, показывать. Подтверждать свой профессионализм», — отмечает Юлия.

Психолог добавила, что из-за подобного абьюза родителей дети могут быть склонными к зависимостям во взрослом возрасте или пытаться доказать своим родственникам независимость от семьи, хотя на самом деле всю жизнь зависят от их оценки.

Мать винила Анну Седокову в собственном разводе

В книге «Я сильная. Я справлюсь» певица Анна Седокова рассказывала, что ее отец ушел из семьи, когда ей было семь лет. Мать артистки часто винила в этом дочь. Когда в 22 года Аня ушла с маленькой дочкой на руках от мужа, белорусского футболиста Валентина Белькевича, который ей изменял, родительница говорила ей, что разведенка «никому не будет нужна».

«Прошло много лет, и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она неправа. Как неправы те, кто ставит крест на себе», — говорила позже Седокова.

Осмачкина считает, что у Анны мог сложиться закрепленный сценарий «я что-то делаю не так, я виновата, и поэтому от меня уходят мужчины или из-за меня рушатся отношения». По мнению эксперта, из-за этого она все время пытается доказать другим, что ее можно любить, и пытается заслужить любовь.

«Или же она повторяет материнский сценарий и не признает, что мужчина уходит из-за поведения жены. И в своих отношениях ведет себя так, чтобы мужчины не смогли с ней жить, но ищет виноватых на стороне. Либо мужчина виноват, либо обстоятельства, но только не она», — добавила Осмачкина.

Дрю Бэрримор пила вино из-за матери

Дрю Бэрримор родилась в семье актеров Джейд и Джона Бэрримор. С самого детства мать заставляла дочь работать. Джейд стала агентом Дрю. Благодаря стараниям родительницы девочка дебютировала в кино в пять лет. Когда ей было девять, они вместе с матерью побывали в знаменитой «Студии 54». В этом возрасте Дрю начала курить и пить алкоголь, в 10 — употреблять марихуану, в 12 — кокаин.

«У нас в доме всегда было шумно и весело: к нам то и дело заваливались мамины приятели-актеры, которые приносили с собой вино и куролесили до утра. На меня мало кто обращал внимание, во всяком случае, пока я была совсем маленькой. Поэтому я росла сорной травой, а вечеринки такого рода воспринимала как норму», — писала она в книге.

В интервью журналу Vulture Бэрримор призналась, что до сих общается с матерью и поддерживает ее финансово. По словам актрисы, она ощущает себя ребенком в эти моменты, а для нее это важно.

Осмачкина считает, что в случае с Дрю сепарация произошла вовремя, пока актриса не попала в череду зависимостей и это не навредило ее здоровью.

«Ребенок быстро повзрослел и проявил протест подростка. „Раз вы не хотите заботиться обо мне в том виде, в котором я этого хочу, то я сама о себе позабочусь, а вы мне больше не нужны“», — сказала Юлия.

Дженнифер Энистон перестала общаться с матерью из-за абьюза

Мать Дженнифер Энистон придиралась к внешности будущей актрисы с самого детства. Ей не нравились нос, губы и подбородок девочки. Она все время поправляла осанку дочери, говорила, какая она неказистая и неуклюжая. Позже сама Энистон сказала журналистам, что у матери была нездоровая фиксация на ее внешности. В итоге звезда сериала «Друзья» сделала ринопластику на первые заработанные деньги, потом исправила подбородок и другие черты, которые критиковала родительница.

Когда Энистон уже стала успешной, мать выпустила книгу, в которой описала все комплексы дочери в детском и подростковом возрасте. Дженнифер не выдержала такого удара в спину и перестала общаться с родительницей.

Недавно актрису обвинили в том, что она злоупотребляет филлерами и ее лицо стало неестественным. Энистон заявила в соцсетях, что устранила все следы инъекций.

Осмачкина считает, что Дженнифер — это классический случай, когда ребенок вырос, но все еще доказывает, что он красивый, хороший, ищет «принятия» и «компенсации», поэтому делает операции или инъекции красоты. Актрисе до сих пор важно слышать мамину оценку, что она прекрасна и ей с собой больше ничего не нужно делать. Такое отношение родителей к детям может развить у них дисморфофобию, то есть непринятие своей внешности, и во взрослом возрасте такие люди часто злоупотребляют пластическими операциями.

Девственность Деми Мур продали за $500

В своей биографии Inside Out актриса Деми Мур описала страшные картины из детства и предательство собственной матери. Неработающая женщина брала дочь с собой по барам, где юная Деми должна была привлекать внимание мужчин, чтобы они заплатили за нее. Когда актрисе было 15 лет, ее изнасиловали в одном из таких заведений. Оказалось, что мать продала девственность дочери незнакомцу за $500.

Психолог-психосоматолог Лиана Николо рассказала NEWS.ru, что детские травмы нанесли вред психике Деми. По мнению эксперта, мать привила дочери неправильные установки на жизнь.

«Деми стала считать, что ее ценность — только внешность или сексуальность. Нельзя злиться на маму, она всегда права. Если кажется, что мама что-то делает не так, значит, это у дочери проблемы. Дочь должна делать все, чтобы ее любили, рождается потребность сливаться с другими. Это ведёт к заниженной самооценке, внутренней тревоге и трудностям в построении здоровых отношений», — отмечает психолог.

По словам Николо, несмотря на прошлое, Мур смогла построить успешную карьеру в Голливуде и проживала свои травмы (стоит только вспомнить «Солдат Джейн») и программы «до апогея», тем самым завершая старые циклы. Это подарило Деми не только облегчение, но и статус глубокой драматической актрисы, добавила эксперт.

