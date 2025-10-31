Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли

Американскую актрису Деми Мур заметили в объятьях бывшего мужа Анджелины Джоли — актера, певца и сценариста Билли Боба Торнтона, сообщает Daily Mail. Пара вместе посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен» в Лос-Анджелесе и привлекла внимание к себе не только появлением, но и заметным контрастом в одежде.

Мур выбрала элегантный и подчеркивающий фигуру образ: облегающее платье из денима с аккуратной зоной декольте, дополненное замшевыми туфлями-лодочками на шпильке и изящными украшениями. В то же время Билли Боб Торнтон предпочел более повседневный стиль, надев джинсы, майку и бейсболку. На ковровой дорожке он не стеснялся крепко обнимать Деми, демонстрируя их близость. Как отмечают очевидцы и папарацци, звездная пара «действительно очень хорошо смотрится вместе».

Ранее Мур похвасталась перед подписчиками в соцсетях своей фигурой в откровенном наряде, показав свое фото для обложки журнала Glamour. Звезда фильма «Субстанция» надела черное боди с глубоким декольте, декорированное кринолином из широких лент. Наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги знаменитости.