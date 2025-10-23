Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:41

Деми Мур показала точеную фигуру в откровенном боди

Деми Мур снялась в нижнем белье для женского журнала Glamour

Деми Мур Деми Мур Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса Деми Мур в Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвасталась фигурой в откровенном наряде на обложке журнала Glamour. Звезда фильма «Субстанция» надела черное боди с глубоким декольте, декорированное кринолином из широких лент.

Наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги знаменитости. Дополнили аутфит туфли на высоких каблуках. Что касается прически, Мур распустила длинные волосы, сделав классические голливудские волны. Кроме того, актриса нанесла легкий нюдовый макияж.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров вышел в свет в элегантном черном костюме, расшитом камнями. Исполнитель хита «Просто подари» появился на гала-ужине музыкальной премии «Виктория». Певец признался, что чувствует себя хорошо и готовится к большим выступлениям.

До этого балерина Анастасия Волочкова опубликовала провокационную фотографию, на которой она позирует в полуголом виде. Знаменитость устроила откровенную фотосессию на кожаном диване. На кадрах Волочкова, одетая только в черные штаны, прикрывает обнаженную грудь руками.

