Деми Мур показала точеную фигуру в откровенном боди

Американская актриса Деми Мур в Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвасталась фигурой в откровенном наряде на обложке журнала Glamour. Звезда фильма «Субстанция» надела черное боди с глубоким декольте, декорированное кринолином из широких лент.

Наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги знаменитости. Дополнили аутфит туфли на высоких каблуках. Что касается прически, Мур распустила длинные волосы, сделав классические голливудские волны. Кроме того, актриса нанесла легкий нюдовый макияж.

