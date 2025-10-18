Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:55

Волочкова сфотографировалась топлес

Балерина Волочкова опубликовала фотографию в полуобнаженном виде

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) провокационную фотографию, на которой она позирует в полуголом виде. Знаменитость устроила откровенную фотоссесию на кожаном диване.

На кадрах Волочкова, одетая только в черные штаны, прикрыла обнаженную грудь руками. Свой пикантный образ балерина дополнила многочисленными темными бусами, полностью закрывающими ее шею. Волочкова выбрала яркий макияж с акцентом на глаза и зачесала волосы назад.

Ранее певица Анна Седокова опубликовала провокационное фото, на котором она демонстрирует нижнее белье. Она предстала перед подписчиками без макияжа, с распущенными волосами и в кедах на платформе. Для съемки знаменитость выбрала бордовый спортивный костюм с полосками. При этом Седокова намеренно приспустила штаны.

До этого солистка «Блестящих» Ксения Новикова разместила в соцсетях снимки, на которых она предстала в полупрозрачном розовом платье. На фотографии знаменитость сидит у самой кромки воды. Новикова нарисовала на песке сердце и заявила, что у нее продолжается лето.

