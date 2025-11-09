Пугачева дала один совет молодежи

Певица Алла Пугачева посоветовала молодому поколению никого не слушать и идти по своему пути. Такое напутствие она дала блогерам, которые встретили ее на Кипре, видео появилось в социальных сетях.

Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите и все. Не слушайте никого и делайте свое дело. Вот вам мой совет, — сказала Пугачева.

Ранее стало известно, что Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom, который находится в России. Артистка является единоличным владельцем машины 2006 года выпуска, она владеет этим автомобилем уже почти 19 лет. При этом на транспортное средство не наложено никаких ограничений.

До этого певица Вика Цыганова назвала Пугачеву главным иноагентом России. Она отметила, что ВЦИОМ провел опрос среди граждан всех возрастов об их отношении к иностранным агентам и попросил назвать имена знакомых им таких лиц. Цыганова указала, что каждый восьмой упомянул Примадонну, а каждый четвертый — ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).