24 декабря 2025 в 17:02

Перекись из аптечки для крепкой рассады: простой прием, который помогает семенам быстрее всходить и реже болеть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Каждую весну я внимательно готовлю семена к посеву, потому что от этого зависит вся будущая рассада. Один доступный аптечный флакон помогает решить сразу несколько проблем и заметно улучшает всхожесть. Речь идет об обычной перекиси водорода, которую многие недооценивают.

Этот способ хорош тем, что не требует дорогих стимуляторов и сложных манипуляций. Перекись одновременно обеззараживает семена и помогает им быстрее проснуться. Для дезинфекции беру 3%-ную перекись без разведения. Семена раскладываю на марле или ватных дисках, заливаю раствором и оставляю на 15–20 минут.

За это время уничтожаются бактерии и грибки на поверхности. Если же нужно ускорить прорастание, делаю раствор помягче: на стакан воды добавляю 3 столовые ложки перекиси и замачиваю семена примерно на 12 часов. Особенно хорошо метод работает с перцем и другими культурами с плотной оболочкой. Всходы появляются дружно, а рассада растет более крепкой и здоровой без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

Марина Макарова
