Раскрыто, зачем зять Трампа прибыл в Израиль Журналист Равид: зять Трампа Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения Газы

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения выполнения соглашения по сектору Газа, сообщил журналист Барак Равид в соцсети X. Его визит включает встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, запланированную на понедельник.

Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа, — говорится в публикации.

Ранее стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно данные переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о противодействии арабских стран восстановлению части сектора Газа, контролируемой Израилем. Согласно их позиции, подобные действия способны привести к постоянному разделу палестинских территорий.