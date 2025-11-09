Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 20:42

Раскрыто, зачем зять Трампа прибыл в Израиль

Журналист Равид: зять Трампа Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения Газы

Джаред Кушнер Джаред Кушнер Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения выполнения соглашения по сектору Газа, сообщил журналист Барак Равид в соцсети X. Его визит включает встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, запланированную на понедельник.

Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа, — говорится в публикации.

Ранее стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно данные переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о противодействии арабских стран восстановлению части сектора Газа, контролируемой Израилем. Согласно их позиции, подобные действия способны привести к постоянному разделу палестинских территорий.

США
Израиль
Дональд Трамп
Джаред Кушнер
Биньямин Нетаньяху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармеру намекнули на неотложные дела в Британии
«Только в бинокль»: Израиль отверг помощь Турции по Газе
Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам
Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю
«Душа болит»: Гришаева высказалась о смерти Симонова
Пугачева дала один совет молодежи
В Новой Зеландии горит парк, где снимали «Властелин колец»
Президент Колумбии обвинил США в провале политики «мир через силу»
Антипенко, обстрелы Белгорода, новая любовь: как живет актриса Юлия Такшина
Дагестанский полковник стал Героем России
Россиянам рассказали, кому положены налоговые льготы в 2025 году
В Раде раскрыли, чем обернулись для Украины репрессии Зеленского
К поискам пропавшей в Турции россиянки подключился аппарат президента
В Сочи разыскивают участников свадебного дрифта
Раскрыто, зачем зять Трампа прибыл в Израиль
Пять заключенных погибли во время тюремного бунта
Для бойцов СВО предложили создать брачное агентство
В Подмосковье нашли тело погибшего 14-летнего зацепера из Лобни
Медицинский вертолет разбился в американском штате Теннесси
Стало известно, кто оказался пятым «пассажиром» разбившегося Lamborghini
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.