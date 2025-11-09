Дагестанский полковник стал Героем России

Полковник Курабек Караев из Дагестана был удостоен звания Героя России за успешное командование мотострелковой бригадой в зоне СВО, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что под руководством военного удалось освободить несколько населенных пунктов.

Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населенных пунктов, — рассказал Меликов.

Уроженец Дербентского района служит с 2011 года. В зону СВО он прибыл в первые дни операции в звании майора, после чего досрочно получил звания подполковника и полковника. До присвоения высшего звания Караев был награжден двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» и именным оружием. Он стал 17-м выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил отличившимся в ходе специальной военной операции военнослужащим медали «Золотая звезда» — высшие государственные награды страны. Министр поздравил бойцов с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач.