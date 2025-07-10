Белоусов наградил «Золотыми звездами» отличившихся участников спецоперации

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил отличившимся в ходе специальной военной операции военнослужащим медалями «Золотая Звезда», сообщила пресс-служба ведомства. Министр поздравил бойцов с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего в зоне боевых действий, второй медалью «Золотая Звезда» за героизм в ходе СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. До этого офицер получил первое звание Героя России в октябре 2023 года.

До этого в Минобороны РФ подтвердили гибель Гудкова, который командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Офицер погиб 2 июля при выполнении боевых задач в приграничных районах Курской области.