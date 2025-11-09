«Будут искать убежище»: на Западе предупредили о сложной зиме для украинцев Аналитик Кошкович: этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе

Этой зимой Европа может столкнуться с новой масштабной волной беженцев с Украины, озвучил свой прогноз аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. По его мнению, предотвратить этот исход можно лишь одним способом — повлиять на украинского президента Владимира Зеленского.

Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины, — отметил Кошкович.

По его словам, каждая поставка оружия Киеву лишь продлевает конфликт и увеличивает риски полного коллапса Украины. Поэтому нужно попробовать спасти от влияния местных политиков хоть часть страны.

С начала специальной военной операции Украину покинули около 6,8 млн человек. Демографическая ситуация в стране и без того критическая: многие регионы обезлюдели, а по прогнозам экспертов даже возвращение всех выехавших не сможет кардинально исправить ситуацию из-за старения населения и низкой рождаемости.

Ранее сообщалось, что в Польше все чаще стали звучать призывы отправить беженцев с Украины домой. Поляки считают, что им самим не хватает денег.