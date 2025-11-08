В Польше все чаще стали звучать призывы отправить беженцев из Украины домой, об этом заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, пишет РИА Новости. По его словам, поляки считают, что им самим не хватает денег.

Около 87% поляков осуждают Россию, 76% поддерживают Украину. Но это не значит, что они любят украинцев. Польша — не самое богатое государство. Около полумиллиона поляков работают за границей: в Германии, Франции, Англии, Бельгии. Люди не понимают, зачем поддерживать беженцев, если самим денег не хватает, — говорится в сообщении.

Он добавил, что многие украинцы стали частью криминального мира. Из-за них стало больше мелких бытовых преступлений, изнасилований и проституции.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за помощь его народа. В ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини польский лидер подчеркнул, что поддержка Киева не должна приводить к игнорированию национальных интересов Варшавы, и отметил, что продолжит требовать решения проблем в отношениях с этим государством на международной арене.