Шойгу прилетел в Каир для переговоров с египетским руководством

Шойгу прилетел в Каир для переговоров с египетским руководством

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в воскресенье возглавил межведомственную делегацию, прибывшую с рабочим визитом в Египет. Целью визита являются переговоры с высшим политическим и военным руководством республики, уточняет пресс-служба Совбеза РФ.

В аэропорту Каира Шойгу встретили советник президента страны по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и российский посол Георгий Борисенко. В рамках запланированной программы политик проведет встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, его советником по нацбезопасности, а также с министром иностранных дел Самехом Шукри и министром обороны и военной промышленности А. Сакром.

Планируется обсудить с египетскими партнерами широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, — указано в сообщении.

В российскую делегацию вошли представители ключевых министерств и ведомств, включая МИД, Минобороны, Минпромторг, Роскосмос и Росатом. Стороны обсудят перспективы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, они уделят время путям активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено продвижению крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Этот визит направлен на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. До этого Булыга занимал пост заместителя министра обороны.