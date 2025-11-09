Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 22:51

Шойгу прилетел в Каир для переговоров с египетским руководством

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в воскресенье возглавил межведомственную делегацию, прибывшую с рабочим визитом в Египет. Целью визита являются переговоры с высшим политическим и военным руководством республики, уточняет пресс-служба Совбеза РФ.

В аэропорту Каира Шойгу встретили советник президента страны по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и российский посол Георгий Борисенко. В рамках запланированной программы политик проведет встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, его советником по нацбезопасности, а также с министром иностранных дел Самехом Шукри и министром обороны и военной промышленности А. Сакром.

Планируется обсудить с египетскими партнерами широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, — указано в сообщении.

В российскую делегацию вошли представители ключевых министерств и ведомств, включая МИД, Минобороны, Минпромторг, Роскосмос и Росатом. Стороны обсудят перспективы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, они уделят время путям активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено продвижению крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Этот визит направлен на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. До этого Булыга занимал пост заместителя министра обороны.

Сергей Шойгу
Каир
переговоры
делегации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин раскрыл подробности положения ВС РФ под Константиновкой
Шойгу прилетел в Каир для переговоров с египетским руководством
Главный тренер «Спартака» не смог сдержать эмоций после матча с «Ахматом»
«Будут искать убежище»: на Западе предупредили о сложной зиме для украинцев
Стармеру намекнули на неотложные дела в Британии
«Только в бинокль»: Израиль отверг помощь Турции по Газе
Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам
Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю
«Душа болит»: Гришаева высказалась о смерти Симонова
Пугачева дала один совет молодежи
В Новой Зеландии горит парк, где снимали «Властелина колец»
Президент Колумбии обвинил США в провале политики «мир через силу»
Антипенко, обстрелы Белгорода, новая любовь: как живет актриса Юлия Такшина
Дагестанский полковник стал Героем России
Россиянам рассказали, кому положены налоговые льготы в 2025 году
В Раде раскрыли, чем обернулись для Украины репрессии Зеленского
К поискам пропавшей в Турции россиянки подключился аппарат президента
В Сочи разыскивают участников свадебного дрифта
Раскрыто, зачем зять Трампа прибыл в Израиль
Пятеро заключенных погибли во время тюремного бунта
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.