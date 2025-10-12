Трое дипломатов разбились насмерть в Египте

По меньшей мере три катарских дипломата погибли в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Шарм-эш-Шейха, передает телеканал Al Arabiya. Уточняется, что они входили в состав делегации Катара на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Журналисты отметили, что еще двое пострадали и находятся в реанимации. Трагедия произошла по дороге из Каира. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение.

Ранее сообщалось, что в Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса. Погибла одна жительница Ставрополья, еще несколько пострадали. Транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

До этого стало известно, что каршеринговый Volkswagen Polo в Новосибирске пролетел на большой скорости и заехал на остановку, где в тот момент находились люди. По предварительной информации, один человек погиб. За рулем автомобиля находился молодой мужчина вместе с двумя пассажирами. По словам очевидцев, они не получили серьезных травм.