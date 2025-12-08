ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 06:02

США, Израиль и Катар проведут переговоры в Нью-Йорке

Axios: представители США, Израиля и Катара устроили встречу в Нью-Йорке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Представители США, Израиля и Катара организовали трехстороннюю встречу в Нью-Йорке для обсуждения восстановления отношений после удара израильских ВВС по столице Катара Дохе в сентябре, сообщает Axios. По данным издания, встреча прошла или пройдет в течение дня в воскресенье, 7 декабря, точное время неизвестно.

Переговоры станут самой масштабной встречей сторон после заключения соглашения о завершении войны в Газе, посредником в котором выступал Катар. По информации Axios, ее организует спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, Израиль представит глава разведслужбы страны МОССАД Давид Барнеа. Деятель, который представит интересы Катара, не назван.

Ранее выяснилось, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы к Авраамовым соглашениям, направленным на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами, присоединилось большее число стран Ближнего Востока и мусульманского мира. Это было отражено в обновленной Стратегии национальной безопасности США, текст которой был обнародован Белым домом. В 33-страничном документе отмечается, что Вашингтон видит «очевидный интерес» в распространении данных соглашений на государства с преобладающим мусульманским населением.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что РФ ждет от США разъяснений по поводу «совета мира» для Газы. Утвержденный СБ ООН план предусматривает формирование данного органа под руководством американского президента Дональда Трампа.

