13 октября 2025 в 19:13

На военной базе в Каире прогремел взрыв

На фоне визита Трампа в Египет в Каире прогремел взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вскоре после посадки борта американского лидера Дональда Трампа в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Каире прогремел взрыв. По данным Elbalad.news, происшествие случилось на военной базе днем 13 октября.

В рамках технических мероприятий по демонтажу взрывных устройств в одной из мастерских произошел взрыв, который привел к нескольким последовательным взрывам, — сказано в публикации.

Американский лидер прилетел в Египет на саммит по прекращению войны в секторе Газа. В нем участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

В рамках соглашения о прекращении огня движение ХАМАС освободило всех выживших израильских заложников. Тысячи людей, ожидавших на «площади заложников» в Тель-Авиве, ликовали, обнимались и плакали, передает издание.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе будет устойчивым. Дипломат также уверен, что прекращение огня откроет путь к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Дипломат оценил вклад президента США Дональда Трампа и посредничество ряда стран региона.

Египет
Каир
происшествия
взрывы
