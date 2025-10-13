Посол поделился ожиданиями России от перемирия в секторе Газа Посол Викторов: Россия надеется на устойчивое перемирие в секторе Газа

Москва рассчитывает, что перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе будет устойчивым, заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов, чьи слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии. Дипломат также выразил надежду, что прекращение огня откроет путь к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Со своей стороны надеемся на то, что вступившее в силу 9 октября долгожданное перемирие приведет к устойчивому и бессрочному прекращению огня, а также откроет путь к прочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, — подчеркнул посол.

Викторов добавил, что надеется на решение всех острых гуманитарных проблем и содействие общему оздоровлению ситуации в регионе. Посол приветствовал освобождение заложников, которых бойцы ХАМАС удерживали в Газе. Дипломат оценил вклад президента США Дональда Трампа и посредничество ряда стран региона.

Ранее появилось видео передачи израильских заложников сотрудникам Красного Креста. После освобождения их всех благополучно доставили на родину.