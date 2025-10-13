Появилось видео передачи израильских заложников Красному Кресту

В Сети появилось видео из сектора Газа, на котором запечатлена передача израильских заложников сотрудникам Красного Креста. Как передает РИА Новости, после освобождения всех их благополучно доставили в Израиль.

На кадрах видно, как освобожденных заложников ожидают толпы людей. В момент, когда появляются три автомобиля с символикой Красного Креста, отовсюду начинают раздаваться аплодисменты, возгласы и свист.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об официальном окончании войны в Газе в Кнессете. В гостевой книге израильского парламента он оставил запись, назвав этот день «великим и прекрасным».

До этого стало известно, что первая группа из семи заложников, освобожденных ХАМАС, прибыла в Израиль из сектора Газа. Они воссоединятся с родными в пункте первичной адаптации. ЦАХАЛ готовится принять других заложников для передачи Международному комитету Красного Креста. Люди в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовал имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.