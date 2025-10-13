Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:05

Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

Первые семь освобожденных заложников прибыли на территорию Израиля

Фото: Omar Ashtawy/Global Look Press

Первая группа из семи освобожденных заложников ХАМАС доставлена в Израиль с территории сектора Газа, передает пресс-служба Минобороны страны. В оборонном ведомстве уточнили, что они скоро встретятся со своими близкими.

Вернувшиеся размещены в пункте первичной абсорбции, где они встретятся со своими семьями. ЦАХАЛ готовится принять других заложников, которые впоследствии будут переданы представителям Красного Креста, — сообщили в министерстве.

В группу вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа-Далаль, находившиеся в плену с октября 2023 года. В ведомстве уточнили, что представители армии находятся рядом с семьями освобожденных заложников, которые ждут их в больницах, и регулярно сообщают им о маршруте и состоянии их близких.

Ранее стало известно, что в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовал имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.

До этого сообщалось, что главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннельной сети ХАМАС. Такое заявление сделал министр обороны страны Исраэль Кац.

заложники
Израиль
сектор Газа
ЦАХАЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
ФСБ связала теракт в Москве против офицера с убийством генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.