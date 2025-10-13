Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль Первые семь освобожденных заложников прибыли на территорию Израиля

Первая группа из семи освобожденных заложников ХАМАС доставлена в Израиль с территории сектора Газа, передает пресс-служба Минобороны страны. В оборонном ведомстве уточнили, что они скоро встретятся со своими близкими.

Вернувшиеся размещены в пункте первичной абсорбции, где они встретятся со своими семьями. ЦАХАЛ готовится принять других заложников, которые впоследствии будут переданы представителям Красного Креста, — сообщили в министерстве.

В группу вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа-Далаль, находившиеся в плену с октября 2023 года. В ведомстве уточнили, что представители армии находятся рядом с семьями освобожденных заложников, которые ждут их в больницах, и регулярно сообщают им о маршруте и состоянии их близких.

Ранее стало известно, что в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовал имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.

До этого сообщалось, что главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннельной сети ХАМАС. Такое заявление сделал министр обороны страны Исраэль Кац.