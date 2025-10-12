Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 октября 2025 в 10:32

В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников

Кац: уничтожение туннелей ХАМАС станет приоритетом после освобождения заложников

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннельной сети ХАМАС, заявил министр обороны страны Исраэль Кац в социальной сети X. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, — подчеркнул Кац.

Ранее высокопоставленный член палестинского движения Осама Хамдан сообщил, что заложников начнут освобождать утром 13 октября. После этого, по его словам, Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

До этого член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров палестинское движение будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции. «Саммит мира» по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

