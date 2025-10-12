Стало известно, когда ХАМАС начнет освобождать заложников

ХАМАС начнет освобождать заложников утром 13 октября, заявил высокопоставленный член палестинского движения Осама Хамдан в разговоре с France Press. После возвращения заложников Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.

До этого стало известно, что руководство организации пошло на неожиданный шаг в рамках урегулирования и выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности. Источники отмечали высокую заинтересованность ХАМАС в скорейшем выполнении положений плана по Газе. В самом движении вскоре опровергли информацию о том, что они якобы согласились сложить оружие в рамках соглашения.