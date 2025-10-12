Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 08:20

Стало известно, когда ХАМАС начнет освобождать заложников

В ХАМАС заявили, что освобождение заложников начнется утром 13 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ХАМАС начнет освобождать заложников утром 13 октября, заявил высокопоставленный член палестинского движения Осама Хамдан в разговоре с France Press. После возвращения заложников Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.

До этого стало известно, что руководство организации пошло на неожиданный шаг в рамках урегулирования и выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности. Источники отмечали высокую заинтересованность ХАМАС в скорейшем выполнении положений плана по Газе. В самом движении вскоре опровергли информацию о том, что они якобы согласились сложить оружие в рамках соглашения.

ХАМАС
Израиль
конфликты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С кислинкой и витаминами: сохраняем клюкву для зимних застолий
ИИ помогает мошенникам обманывать близких военнослужащих
Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ
ВСУ приняли экстренные меры в Покровске из страха перед ВС России
Мошенники используют Telegram-боты для кражи денег россиян
Трамп похвастался внучке прекращением семи войн
Песня спасла жизнь заблудившейся пенсионерке
Депутат-прогульщик незаконно завладел участками благодаря дружбе с судьями
«Ларгус» перевернулся и убил троих
Стало известно, что в ВСУ собираются делать с неугодными офицерами
В Египет за 30 тысяч: как отдохнуть дешево зимой-2025/26, горящие туры
«Китай неизбежно ответит»: профессор о запрете США пролетать над Россией
В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от редкой кишечной инфекции
В России подешевела красная икра
Опрос показал количество украинцев, готовых вернуться домой
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи в тайге под Красноярском
С арестованного блогера принудительно взыщут долги
Как починить газонокосилку самому: причины поломок и их устранение
На Украине подсчитали уклонистов
Волшебные белорусские пирожки — тают во рту! Готовим колдуны с картошкой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.