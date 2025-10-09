Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 02:28

Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля

Трамп: ХАМАС и Израиль подписали первую фазу по урегулированию конфликта

Дональд Трамп в представлении ИИ Дональд Трамп в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о том, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.

Я очень горд сообщить, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана, — написал Трамп.

По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Американский президент также уверен в том, что Израиль выполнит свою часть сделки и отведет войска к согласованным линиям.

Ранее сообщалось, что Трамп может в конце недели совершить рабочую поездку на Ближний Восток. Визит, связанный с переговорами между Израилем и ХАМАС, состоится 11 или 12 октября. Президент США подчеркнул, что с обеих сторон в диалоге участвуют отличные переговорщики. По его словам, в процессе, помимо ХАМАС, задействованы все арабские государства.

До этого Трамп охарактеризовал предстоящие 48 часов как критически важные для разрешения конфликта в секторе Газа. Переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС в настоящее время проходят в Египте при участии международных посредников.

Дональд Трамп
ХАМАС
Израиль
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег
Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому
«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией
Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля
Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде
Управляющий багги подросток задавил на «зебре» двух малышей
В Белгородской области заработают автономные системы оповещения
Раскрыто, на что «напорется» работодатель за отзыв сотрудника из отпуска
Гражданство США, обвинения в изнасиловании, Украина: как живет Гордон
Роспотребнадзор дал советы подросткам по проведению времени за ПК
Мужчина скончался за считаные минуты из-за атаки насекомых
Более 100 чемоданов «забыли» загрузить в самолет из Туниса в Москву
Силы ПВО за три часа уничтожили десятки дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
Редкий зеленый объект осветил небо в Великобритании
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.