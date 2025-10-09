Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля Трамп: ХАМАС и Израиль подписали первую фазу по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о том, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.

Я очень горд сообщить, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана, — написал Трамп.

По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Американский президент также уверен в том, что Израиль выполнит свою часть сделки и отведет войска к согласованным линиям.

Ранее сообщалось, что Трамп может в конце недели совершить рабочую поездку на Ближний Восток. Визит, связанный с переговорами между Израилем и ХАМАС, состоится 11 или 12 октября. Президент США подчеркнул, что с обеих сторон в диалоге участвуют отличные переговорщики. По его словам, в процессе, помимо ХАМАС, задействованы все арабские государства.

До этого Трамп охарактеризовал предстоящие 48 часов как критически важные для разрешения конфликта в секторе Газа. Переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС в настоящее время проходят в Египте при участии международных посредников.