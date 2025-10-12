Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 04:28

Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе

ХАМАС ХАМАС Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран. По его словам, в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции, передает Le Figaro.

В материале указано, что «Саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября. Бадран предположил, что второй этап переговоров об установлении мира в анклаве потребует долгих переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.

Также Дональд Трамп рассказал, что ХАМАС грозит полное уничтожение, если движение не согласится передать власть в секторе Газа, это станет неизбежным итогом отказа от мирного соглашения. Глава Белого дома отметил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение операций ЦАХАЛ и освобождение палестинских заключенных.

